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‏جعجع: لن نقبل بأي قانون انتخاب جديد لا يرضى به الحزب التقدمي الاشتراكي

Posted by on January 10, 2017 0 Comment

‏جعجع عبر تويتر؛ لن نقبل بأي قانون انتخاب جديد لا يرضى به الحزب التقدمي الاشتراكي أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم أقراء المزيد من المصدر

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