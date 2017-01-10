8 فصائل من المعارضة السورية تندمج تحت مسمى جديد

أعلنت مصادر في المعارضة السورية، أمس الأحد، اندماج 8 من فصائل المعارضة شمالي البلاد، تحت مسمى “مجلس قيادة تحرير سوريا”. وقال مصدر في المعارضة، إن “ثمانية فصائل عسكرية معارضة اجتمعت وأعلنت اندماجها، بعد فشل اندماج الفصائل المعتدلة مع فصائل متشددة أبرزها فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) أواخر الشهر الماضي”، وفقا أقراء المزيد من المصدر