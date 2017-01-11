أستراليا تضبط شحنة أسلحة إيرانية موجهة للحوثيين

وجهت أستراليا اتهامات إلى إيران بمواصلة تهريب الأسلحة للحوثيين؛ وذلك عقب اعتراض قواتها البحرية سفينة محملة بكميات ضخمة من الأسلحة قبالة الساحل اليمني. ونشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أمس الثلاثاء (10 يناير 2017) صورًا لكميات كبيرة من الأسلحة قالت إنها تمثل عينة صغيرة من الكم الكبير من الأسلحة التي صادرتها أقراء المزيد من المصدر