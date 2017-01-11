إحباط محاولة لاغتيال رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس

أعلنت الشرطة اليونانية أنها أحبطت محاولة اغتيال لقائمة من السياسيين في البلاد، من بينهم رئيس الوزراء، ألكسيس تسيبراس، على يد إرهابية، تدعى بولا روبا. وذكرت صحيفة “ايه ام ان ايه» اليونانية أن الشرطة اكتشفت قائمة مسجلة صوتيا لأسماء سياسيين، من بينهم؛ رئيس الوزراء، خلال بحثها في شقة تقطنها إرهابية متحولة، أقراء المزيد من المصدر