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إحباط محاولة لاغتيال رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس

Posted by on January 11, 2017 0 Comment

أعلنت الشرطة اليونانية أنها أحبطت محاولة اغتيال لقائمة من السياسيين في البلاد، من بينهم رئيس الوزراء، ألكسيس تسيبراس، على يد إرهابية، تدعى بولا روبا. وذكرت صحيفة “ايه ام ان ايه» اليونانية أن الشرطة اكتشفت قائمة مسجلة صوتيا لأسماء سياسيين، من بينهم؛ رئيس الوزراء، خلال بحثها في شقة تقطنها إرهابية متحولة، أقراء المزيد من المصدر

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