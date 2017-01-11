آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » الاعتداء على 3 دبلوماسيين سعوديين في نيبال

الاعتداء على 3 دبلوماسيين سعوديين في نيبال

Posted by on January 11, 2017 0 Comment

ذكرت سفارة المملكة في العاصمة النيبالية كاتمندو أن 3 دبلوماسيين سعوديين تعرضوا للاعتداء داخل إحدى المجمعات السكنية، دون وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وقال السفير السعودي في نيبال عبدالناصر الحارثي، وفقا لـ”اليوم” إن الدبلوماسيين تعرضوا للاعتداء قبل شهر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة في حينه. وأوضح السفير أن المعتدين أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com