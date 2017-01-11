الاعتداء على 3 دبلوماسيين سعوديين في نيبال

ذكرت سفارة المملكة في العاصمة النيبالية كاتمندو أن 3 دبلوماسيين سعوديين تعرضوا للاعتداء داخل إحدى المجمعات السكنية، دون وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وقال السفير السعودي في نيبال عبدالناصر الحارثي، وفقا لـ”اليوم” إن الدبلوماسيين تعرضوا للاعتداء قبل شهر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة في حينه. وأوضح السفير أن المعتدين أقراء المزيد من المصدر