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الليرة التركية تواصل الهبوط وشكوك حول تعافيها في 2017

Posted by on January 11, 2017 0 Comment

جاءت الانخفاضات المتتالية التي سجلتها الليرة، خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع أحداث سياسية، حيث ناقش البرلمان التركي تعديلات دستورية تزيد من صلاحيات الرئيس وتتجه بالنظام التركي نحو النظام الرئاسي.

يضاف إلى ذلك الأحداث الأمنية التي مرت بها البلاد، ومنها العملية الإرهابية التي استهدفت ملهى ليليا في إسطنبول، ليلة رأس السنة أقراء المزيد من المصدر

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