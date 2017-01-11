ترامب: المكسيك ستسدد تكلفة بناء الجدار الحدودي فيما بعد

انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة 6 يناير/كانون الثاني، تقارير إخبارية تحدثت عن أن دافعي الضرائب الأمريكيين سيتحملون تكلفة جدار يعتزم تشييده على الحدود مع المكسيك. وقال ترامب إن هذه التقارير لم تورد أن الأموال الأمريكية المستخدمة في بداية المشروع ستسددها المكسيك لاحقا. وقال ترامب على تويتر “الإعلام المدلس أقراء المزيد من المصدر