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حركة طالبان تبث فيديو تعلن فيه احتجازها لأستاذين من الجامعة الأميركية في كابول

Posted by on January 11, 2017 0 Comment

حركة طالبان تبث فيديو تعلن فيه احتجازها لأستاذين من الجامعة الأميركية في كابول أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في أقراء المزيد من المصدر

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