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دراسة في علم الوراثة كشفت عن معطيات في انماط هجرة السكان من جنوب غرب آسيا خلال العصر الجليدي

Posted by on January 11, 2017 0 Comment

أعلنت الجامعة اللبنانية الأميركية في بيان، عن دراسة حديثة تم نشرها في السادس من الشهر الحالي في المجلة العلمية “Scientific Reports”، بقيادة الباحث في علم الوراثة في “الجامعة اللبنانية الأميركية” البروفسور بيار زلوعة تكشف عن “معطيات في شأن عزلة وانماط هجرة السكان من جنوب غرب آسيا خلال العصر الجليدي الأخير أقراء المزيد من المصدر

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