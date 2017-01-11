عاجل: استنفار في جبل المكبر جنوبي شرق القدس بعد نصب كمين مُحكم  

عاجل: حالة من الاستنفار في بلدة جبل المكبر جنوبي شرق القدس بعد نصب كمين مُحكم للشبان من قبل وحدة المستعربين التابعة للاحتلال أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال أقراء المزيد من المصدر