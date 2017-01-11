عاجل: الإمارات تعلن مقتل 5 من دبلوماسييها في تفجير أفغانستان، ورئيس الدولة يأمر بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام. قالت وكالة الأنباء الاماراتية (وام) اليوم الاربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2017) إن رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ينعى ببالغ الحزن والأسى نخبة من أبناء الوطن أقراء المزيد من المصدر