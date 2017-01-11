عاجل: البرلمان التركي يخفض سن الترشح لعضوية البرلمان من 25 إلى 18 عامًا

عاجل: البرلمان التركي يقر المادة الثالثة من الدستور الجديد التي تنص على خفض سن الترشح لعضوية البرلمان من 25 إلى 18 عامًا أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانوفاة 18 طفلا في حضانة المبتسرين بمستشفى في مصر انهيار مسجد في مصر ينتج عنه أقراء المزيد من المصدر