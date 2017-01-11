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عاجل: مقتل 17 شخصاً في غارات جوية على ريف إدلب

Posted by on January 11, 2017 0 Comment

عاجل: مقتل 17 شخصاً في غارات جوية على ريف إدلب أخبار قد تهمكبدنا نحاسب: القوى الامنية اعتقلت 17 ناشطا من بينهم محامونسقوط 17 عنصرا من القوات الخاصة التركية فى هجوم بالطائرات على مقارهمانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية.. ونبذة عن حياتهتعرف على هوية المخطط الرئيسي لعملية الإنقلاب في تركيااتحاد أقراء المزيد من المصدر

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