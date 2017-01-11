عاجل من العراق: مقتل وإصابة العشرات في انفجار 3 سيارات استهدفت النازحين شمال شرق الموصل أخبار قد تهمكأمريكا : أم و أب ينزعان عن طفلهما أجهزة التنفس الاصطناعياحباط محاولة تسلل في جرود جنتا البقاعيةتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمفيديو عملية الدهس التي حصلت اليوم في اسرائيلفيديو: أقراء المزيد من المصدر
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