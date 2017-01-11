عاجل: ٣ قتلى ب عملية دهس في القدس الغربية 

عاجل: القناة الثانية الإسرائيلية: ثلاثة قتلى في عملية دهس بالقدس الغربية. في وقت قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس ان اعدام قوات الاحتلال الاسرائيلي الشاب محمد الصالحي بدم بارد أمام والدته وتركه ينزف على الأرض دون إسعافه يأتي امتدادا لمسلسل الاعدامات الميدانية للفلسطينيين. وأضافت الوزارة في بيان لها ان اعدام الصالحي أقراء المزيد من المصدر