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عون تمنى من أمير قطر مواصلة الجهود لمعرفة مصير المختطفين اللبنانيين… اتفاق قطري ـ لبناني على تشجيع الاستثمار

Posted by on January 11, 2017 0 Comment

اتفق أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس اللبناني ميشال عون خلال جلسة مباحثات رسمية في الدوحة امس على تشجيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وجرى خلال الجلسة التي حضرها عدد من الوزراء من الجانبين “استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في جميع أقراء المزيد من المصدر

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