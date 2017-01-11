عون تمنى من أمير قطر مواصلة الجهود لمعرفة مصير المختطفين اللبنانيين… اتفاق قطري ـ لبناني على تشجيع الاستثمار

اتفق أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس اللبناني ميشال عون خلال جلسة مباحثات رسمية في الدوحة امس على تشجيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وجرى خلال الجلسة التي حضرها عدد من الوزراء من الجانبين “استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في جميع أقراء المزيد من المصدر