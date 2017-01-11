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مصر تنجح في الإفراج عن المواطنين المحتجزين في إثيوبيا

Posted by on January 11, 2017 0 Comment

نجحت وزارة الخارجية، في الإفراج عن المواطنين المصريين المحتجزين في إثيوبيا منذ بضعة أشهر في أعقاب الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزارة نجحت في الإفراج عن كل من “طه منصور” و”هاني العقاد” و”حسن رمضان سويلم”، مؤكدا على أن الوزارة أقراء المزيد من المصدر

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