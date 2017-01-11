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هيئة محلفين أميركية تقضي بإعدام منفذ الهجوم على كنيسة للسود في تشارلستون

Posted by on January 11, 2017 0 Comment

حكمت هيئة محلفين اميركية أمس الثلثاء (10 يناير/ كانون الثاني 2017) بالاعدام على الشاب الاميركي الابيض ديلان روف إثر إدانته بقتل تسعة مصلين سود في هجوم مسلح نفذه في 2015 على كنيسة للسود في تشارلستون في كارولاينا الجنوبية في مجزرة صدمت العالم اجمع. ولدى النطق بالحكم لم يحرك روف (22 أقراء المزيد من المصدر

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