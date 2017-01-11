جميع الطرقات إلى مراكز التزلج في كفردبيان سالكة حاليا لسيارات الدفع الرباعي و السيارات المجهزة بسلاسل معدنية ومقطوعة باتجاه حدث بعلبك ا أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان – ميشال أقراء المزيد من المصدر
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