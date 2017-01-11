‏جميع الطرقات إلى مراكز التزلج في ⁧‫كفردبيان‬⁩ سالكة حاليا لسيارات الدفع الرباعي و السيارات المجهزة بسلاسل معدنية ومقطوعة باتجاه ⁧‫حدث بعلبك‬ ا أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال أقراء المزيد من المصدر