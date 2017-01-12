قدم عضو مجلس الشورى السعودي الأمير خالد بن عبدالله آل سعود نصيحة ساخرة للكفاءات السعودية الشابة، بضرورة تعلم “اللهجة اللبنانية” بهدف الحصول على تقدير الشركات الكبرى. وبرر الأمير خالد نصيحته كاتبا على حسابه الرسمي بـ “تويتر” اليوم (الخميس): “بما أن (لبناني الجنسية) أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » أمير ينصح الشباب ساخرا: تعلموا “اللهجة اللبنانية” لهذا السبب
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قدم عضو مجلس الشورى السعودي الأمير خالد بن عبدالله آل سعود نصيحة ساخرة للكفاءات السعودية الشابة، بضرورة تعلم “اللهجة اللبنانية” بهدف الحصول على تقدير الشركات الكبرى. وبرر الأمير خالد نصيحته كاتبا على حسابه الرسمي بـ “تويتر” اليوم (الخميس): “بما أن (لبناني الجنسية) أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند أقراء المزيد من المصدر
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