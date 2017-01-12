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أمير ينصح الشباب ساخرا: تعلموا “اللهجة اللبنانية” لهذا السبب

Posted by on January 12, 2017 0 Comment

قدم عضو مجلس الشورى السعودي الأمير خالد بن عبدالله آل سعود نصيحة ساخرة للكفاءات السعودية الشابة، بضرورة تعلم “اللهجة اللبنانية” بهدف الحصول على تقدير الشركات الكبرى. وبرر الأمير خالد نصيحته كاتبا على حسابه الرسمي بـ “تويتر” اليوم (الخميس): “بما أن (لبناني الجنسية) أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند أقراء المزيد من المصدر

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أمير ينصح الشباب ساخرا: تعلموا “اللهجة اللبنانية” لهذا السبب

Posted by on January 12, 2017 0 Comment

قدم عضو مجلس الشورى السعودي الأمير خالد بن عبدالله آل سعود نصيحة ساخرة للكفاءات السعودية الشابة، بضرورة تعلم “اللهجة اللبنانية” بهدف الحصول على تقدير الشركات الكبرى. وبرر الأمير خالد نصيحته كاتبا على حسابه الرسمي بـ “تويتر” اليوم (الخميس): “بما أن (لبناني الجنسية) أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند أقراء المزيد من المصدر

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