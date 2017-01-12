إطلاق مشروع إيراسموس+ حول ضمان الجودة في التعليم العالي

اطلق اليوم في بيروت مشروع جديد في إطار برنامج إيراسموس+ بعنوان “تقييم البرامج من أجل الاعتراف بالمهارات والمؤهلات وشفافيتها” برعاية وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وبحضور رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج إيراسموس+ وتصل تكلفته إلى 881,555 يورو. شارك أقراء المزيد من المصدر