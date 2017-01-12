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إطلاق مشروع إيراسموس+ حول ضمان الجودة في التعليم العالي

Posted by on January 12, 2017 0 Comment

اطلق اليوم في بيروت مشروع جديد في إطار برنامج إيراسموس+ بعنوان “تقييم البرامج من أجل الاعتراف بالمهارات والمؤهلات وشفافيتها” برعاية وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وبحضور رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج إيراسموس+ وتصل تكلفته إلى 881,555 يورو. شارك أقراء المزيد من المصدر

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