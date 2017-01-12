أطلق وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل الخطة الوطنية للطاقة المتجددة للأعوام 2016 – 2020، في فندق “هيلتون ميتروبوليتان”، بحضور سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، النائب حكمت ديب ممثلا رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب محمد قباني، النواب: ناجي غاريوس، أمل أبو زيد، فادي الأعور، وليد أقراء المزيد من المصدر
Home » إقتصاد » ابي خليل أطلق خطة الطاقة المتجددة 2016 2020: لمشاركة القطاع الخاص بإعلان النوايا للاستثمار في قطاع انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة
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