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ابي خليل أطلق خطة الطاقة المتجددة 2016 2020: لمشاركة القطاع الخاص بإعلان النوايا للاستثمار في قطاع انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة

Posted by on January 12, 2017 0 Comment

أطلق وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل الخطة الوطنية للطاقة المتجددة للأعوام 2016 – 2020، في فندق “هيلتون ميتروبوليتان”، بحضور سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، النائب حكمت ديب ممثلا رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب محمد قباني، النواب: ناجي غاريوس، أمل أبو زيد، فادي الأعور، وليد أقراء المزيد من المصدر

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