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الانتخابات الفرنسية.. فيون يتقدم على مارين لوبان 

Posted by on January 12, 2017 0 Comment

أظهر استطلاع للرأي الخميس أن رئيس الوزراء الفرنسي المحافظ السابق فرانسوا فيون سيهزم مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف بنسبة 63 في المئة من الأصوات مقابل 37 في المئة إذا تقابلا في جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في أيار/مايو المقبل. وكرر استطلاع “بى.أو.بى 2017” نتائج استطلاعات أخرى أظهرت أن فيون يفقد قوة أقراء المزيد من المصدر

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