أظهر استطلاع للرأي الخميس أن رئيس الوزراء الفرنسي المحافظ السابق فرانسوا فيون سيهزم مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف بنسبة 63 في المئة من الأصوات مقابل 37 في المئة إذا تقابلا في جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في أيار/مايو المقبل. وكرر استطلاع “بى.أو.بى 2017” نتائج استطلاعات أخرى أظهرت أن فيون يفقد قوة أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » الانتخابات الفرنسية.. فيون يتقدم على مارين لوبان
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