الصين تحذر ترامب من الإشارة بالسبابة

أعربت الصين عن ازعاجها الشديد للزج بها في النقاش الدائر بين الاستخبارات الأمريكية والرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن الهجمات الروسية الإلكترونية، وحذرت الأخير من الإشارة إليها بالسبابة. وووجهت الاستخبارات الأمريكية في تقرير قدمته الأسبوع الماضي، أصابع الاتهام إلى روسيا بالوقوف وراء سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة أقراء المزيد من المصدر