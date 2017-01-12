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الصين تحذر ترامب من الإشارة بالسبابة

Posted by on January 12, 2017 0 Comment

أعربت الصين عن ازعاجها الشديد للزج بها في النقاش الدائر بين الاستخبارات الأمريكية والرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن الهجمات الروسية الإلكترونية، وحذرت الأخير من الإشارة إليها بالسبابة. وووجهت الاستخبارات الأمريكية في تقرير قدمته الأسبوع الماضي، أصابع الاتهام إلى روسيا بالوقوف وراء سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة أقراء المزيد من المصدر

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