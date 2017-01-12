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بعد قرار منع النقاب.. هل أعلن النظام المغربي الحرب على السلفيين المروّضين؟

Posted by on January 12, 2017 0 Comment

في إطار سياسة غير مفهومة إلى حد اللحظة، قررت وزارة الداخلية المغربية منع التجار من بيع وخياطة وترويج النقاب “البرقع” لأسباب أمنية، في حركة أثارت ردود أفعال غاضبة داخل الأوساط السلفيين. المغرب الذي يصوره الإعلام الغربي بالنموذج الأنجح في مكافحة الإرهاب في المنطقة، يبدو أنه اختار التصعيد وتقديم أبرز هدية أقراء المزيد من المصدر

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