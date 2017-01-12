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بوعاصي في اطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات:الهدف من العمل السياسي التركيز على بناء الانسان

Posted by on January 12, 2017 0 Comment

أطلقت جمعية “سيناكل دو لا لوميار – CDLL” الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار “Bala Drugs – بلا ما نحكم خلينا نفهم”، برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتعاون مع كل من وزارات: الصحة العامة، التربية والتعليم العالي، الشباب والرياضة، الاعلام، الثقافة، لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، قوى الامن الداخلي والجامعة أقراء المزيد من المصدر

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