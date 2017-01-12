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تأهل العهد الى الدور التمهيدي الثالث من بطولة الاندية العربية بعد تكرار فوزه على شباب الخليل الفلسطيني 2-0 سجلهما حيدر (23) ومنصور (82)

Posted by on January 12, 2017 0 Comment

تأهل العهد الى الدور التمهيدي الثالث من بطولة الاندية العربية بعد تكرار فوزه على شباب الخليل الفلسطيني 2-0 سجلهما حيدر (23) ومنصور (82) أخبار قد تهمكبرشلونة يغادر لندن متجهًا إلى أيرلندا لمواجهة سيتلك الأسكتلندىالمفكرة ليوم السبت 30 تموز 2016لا رونالدو ولا ميسي .. هذا هو اللاعب الأغلى في العالموفاة الحارس أقراء المزيد من المصدر

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