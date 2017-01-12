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تركيا تمنح الجنسية فورا لهؤلاء .. فهل أنت منهم ؟!

Posted by on January 12, 2017 0 Comment

قرر مجلس الوزراء التركي، منح الجنسية الفورية للمواطنين الأجانب بشرط أن تنطبق عليهم بعض الشروط والتي في أغلبها تصب في الجانب الاقتصادي والذي بدوره أيضا يؤدي إلى جذب مزيد من المستثمرين. نشرت الصحيفة الرسمية في تركيا اليوم الخميس، تعديلات على قانون المواطنة، سيتم بموجبها منح الجنسية التركية، للأجانب الذين يستثمرون أقراء المزيد من المصدر

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