استغربت جمعية Green Area الدولية أن “تبنى مواقف وزير البيئة حيال ما يتهدد سلامة الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي على تقديرات واستنتاجات لا تمت إلى العلم بصلة”، لافتة إلى أن “هناك ما هو عصي على الفهم في ما آلت إليه الأمور بالنسبة لمطمر الكوستابرافا، في ما عدا السلطة أقراء المزيد من المصدر
Home » إقتصاد » جمعية Green Area: لتتحمل وزارة البيئة مسؤولياتها بالرجوع إلى رأي خبراء بيئيين موضوعيين حول مخاطر الكوستابرافا
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!