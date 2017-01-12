جمعية Green Area: لتتحمل وزارة البيئة مسؤولياتها بالرجوع إلى رأي خبراء بيئيين موضوعيين حول مخاطر الكوستابرافا

استغربت جمعية Green Area الدولية أن “تبنى مواقف وزير البيئة حيال ما يتهدد سلامة الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي على تقديرات واستنتاجات لا تمت إلى العلم بصلة”، لافتة إلى أن “هناك ما هو عصي على الفهم في ما آلت إليه الأمور بالنسبة لمطمر الكوستابرافا، في ما عدا السلطة أقراء المزيد من المصدر