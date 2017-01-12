ديلي ميل: روسيا تتوقع اندلاع حرب مع الغرب وتؤمن موسكو بمنظومات صاروخية

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الحكومة الروسية نشرت مؤخرا منظومات متطورة لحماية العاصمة موسكو، إذ تتوقع الحكومة الروسية اندلاع مواجهة مسلحة مع الغرب. وأضافت الصحيفة أن نشر هذه الصواريخ يؤكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لحرب قد تكون وشيكة مع الدول الغربية التي تضمالولايات المتحدة والدول الأوربية. أقراء المزيد من المصدر