عاجل: التلفزيون السوري: انفجار كبير نفذه انتحاري بحي شديد 

عاجل: التلفزيون الرسمي السوري: انفجار كبير نفذه انتحاري بحي شديد الحراسة ب دمشق مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – أقراء المزيد من المصدر