عاجل.. وفاة الفنانة كريمة مختار بعد صراع مع المرض

عاجل.. وفاة الفنانة الكبيرة كريمة مختار بعد صراع مع المرض. وكان أذاع برنامج “البداية” على القناة الثانية المصرية خبر وفاة الممثلة كريمة مختار وهو ما نفاه تماما نجلها الإعلامي معتز الدمرداش. وعقب هذا الخطأ المهني الكبير أحال التلفزيون المصري الفريق العامل ببرنامج “البداية”، الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول، إلى الشؤون القانونية. أقراء المزيد من المصدر