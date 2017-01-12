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عاجل: وفد للنظام السوري يدخل وادي بردى بريف دمشق للتفاوض مع المعارضة

Posted by on January 12, 2017 0 Comment

عاجل: وفد للنظام السوري يدخل وادي بردى بريف دمشق للتفاوض مع المعارضة أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين أقراء المزيد من المصدر

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