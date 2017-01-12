عون: لا حوار حالياً مع السلطات السورية حول امكان توفير بيئة آمنة لعودة النازحين انما لا شيء غير ممكن أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة أقراء المزيد من المصدر