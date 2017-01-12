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قبل تنفيذ الحكم بساعات.. سجينة سعودية مدانة بدفن ابن شقيق زوجها حيًّا حتى الموت تفلت من القصاص !

Posted by on January 12, 2017 0 Comment

أنقذت مساعي الصلح في اللحظات الأخيرة سجينة سعودية مدانة بدفن ابن شقيق زوجها حيًّا حتى الموت، من القتل قصاصًا، قبل موعد تنفيذ الحكم الذي كان مقررًا له صباح اليوم، الأربعاء (11 يناير 2017) بنحو سبع ساعات، بعد تنازل أولياء الدم عنها. ووفقا لـ”عاجل” نقلا عن مصادر فإن أولياء الدم صفحوا أقراء المزيد من المصدر

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