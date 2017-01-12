لقاء مجلس المرأة العربية مع رئيس جامعة الحكمة تحضيراً لمهرجان المرأة العربية في دورته الثالثة

قام وفد من مجلس المرأة العربية برئاسة السيدة لينا الدغلاوي مكرزل وحضور كل من مستشار المجلس لتطوير الأعمال الدكتور محمد قصب ومسؤولة الإعلام نيكول يوحنا، بزيارة رئيس جامعة الحكمة الأب خليل شلفون في مكتبه في الجامعة، تحضيراً لـ “مهرجان المرأة العربية” احتفاءً باليوم العالمي للمرأة الذي يعقده مجلس المرأة العربية أقراء المزيد من المصدر