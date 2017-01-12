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محمد موسى: “داعش” ستقوم بعمليات إرهابية جديدة في هذه الدول

Posted by on January 12, 2017 0 Comment

كشف الإعلامي محمد موسى، عن معلومات جديدة خاصة بالإرهابي أبوبكر البغدادي قائد تنظيم “داعش”. وقال “موسى”، خلال تقديمه برنامج ” خط أحمر” المذاع على فضائية “الحدث اليوم”: “لدي معلومات مؤكده أن أمير تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي أصدر تعليماته إلى قادة تنظيمه، بتفعيل عمل خلاياه في الدول العربية والأوروبية وتنفيذ أقراء المزيد من المصدر

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