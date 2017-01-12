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مصادر اسرائيلية: تضرر مركبة مستوطن بعد رشقها بالحجارة بالقرب من بلدة حوارة جنوب نابلس

Posted by on January 12, 2017 0 Comment

مصادر اسرائيلية: تضرر مركبة مستوطن بعد رشقها بالحجارة بالقرب من بلدة حوارة جنوب نابلس أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة أقراء المزيد من المصدر

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