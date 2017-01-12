وفاة جندي أمريكي أطلق النار على نفسه بالكويت

أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، أن جندياً أمريكياً أطلق النار على نفسه من سلاحه الخاص، داخل معسكر القوات الأمريكية في المنطقة الجنوبية بالكويت اليوم الخميس. وأضافت إدارة العلاقات العامة، أنه تم نقل الجندي إلى مستشفى العدان، إلا أنه توفي متأثراً بإصابته لدى وصوله إلى المستشفى. أخبار أقراء المزيد من المصدر