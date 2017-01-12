‏جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد ⁧‫خلدة‬⁩ باتجاه ⁧‫بيروت‬⁩ و ⁧‫حركةالمرور‬⁩ كثيفة في المحلة ‏⁧ أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر أقراء المزيد من المصدر