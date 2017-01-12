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‏لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام حول توقيف شقيق الشابة ن.ن. 

Posted by on January 12, 2017 0 Comment

‏لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل حول توقيف شقيق الشابة ن.ن. في حادثة وفاتها في الدكوانة وهوعنصر من شعبة المعلومات في ⁧‫#قوى_الأمن‬⁩ أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ أقراء المزيد من المصدر

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