أوباما: عملية انتقال ترامب إلى البيت الأبيض “خارجة عن المألوف”

أقر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أن الفترة الانتقالية حتى تولي الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الرئاسة “خارجة عن المألوف”، محذراً من أن أسلوب ترامب “الارتجالي” قد لا يتناسب مع الرئاسة. وفي مقتطفات من مقابلة في إطار برنامج “60 دقيقة” مع شبكة “سي بي أسي” الإخبارية نشرت الجمعة، كشف أوباما عن بعض أقراء المزيد من المصدر