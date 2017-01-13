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الشرطة الأمريكية تعلن القبض على قاتل hg’hgf السعودي «حسين النهدي»

Posted by on January 13, 2017 0 Comment

كشفت شرطة ولاية ويسكونسن الأمريكية أنه تم القبض على قاتل الطالب السعودي “حسين النهدي» الذي قتل في أحد شوارع مدينة مينوموني في 31 أكتوبر/تشرين أول الماضي. ووجه المدعي العام لمقاطعة “دن» في ويسكونسن التهمة رسيما للمتهم “كولين أوسبرن» (27 عاما)، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من التعرف على القاتل أقراء المزيد من المصدر

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