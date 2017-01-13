النائبة الكويتية: صفاء الهاشم على الوافدين دفع رسوم حتى على الطرق التي يمشون عليها !

فجرت النائب في البرلمان الكويتي صفاء الهاشم جدلاً في الشارع الكويتي عندما طالبت الحكومة بإجبار “الوافدين” على دفع رسوم للمساعدة في تعديل التركيبة السكانية, ولكن ليس هنا المشكلة وإنما عندما ذهبت الهاشم في حد وجوب أن يدفع الوافد “رسوماً على الطرق التي يمشي عليها» لتنخفض معدلات الازدحام، مستغربة من تصريحات أقراء المزيد من المصدر