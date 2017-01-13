الهراوي: خطاب القوات المستجد المستند الى التعاطي السياسي الواقعي يعبر عن اساس عملنا منذ التسعينيات

اعتبر وزير الدفاع السابق خليل الهراوي، في بيان اليوم، أنه “من الجيد أن تقود القوات اللبنانية عبر وزرائها خطابا مستجدا مستندا الى التعاطي السياسي انطلاقا من الواقعية السياسية لإدراكها أن البلد بات لا يحتمل أي صدامات وهو بحاجة الى توافق للمحافظة على الإستقرار والمضي في عملية البناء والنمو واستثمار قدراته أقراء المزيد من المصدر