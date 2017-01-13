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جنازة الفنانة كريمة مختار وانهيار اولادها وبناتها معتز الدمرداش ونور وإقامة العزاء غدا

Posted by on January 13, 2017 0 Comment

أكد نقيب الممثلين لجريدة “عيون مصرية” وفاة الفنانة القديرة كريمة مختار والتى توفت قبل ساعات عن عمر يناهز 82 عاما بمستشفى المعادي، وقد اتصل الدكتور أشرف زكي بالإعلامي معتز الدمرادش ليعزيه في موت والدته، والتى وافتها المنية قبل قليل. كان التلفزيون المصري ارتكب خطأ فادحا قبل أسابيع، حيث أعلنت مقدمة أقراء المزيد من المصدر

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