آخر الأخبار
Home » لبنان » سرق سيارة من المكلس فأوقف وأعيدت السيارة الى صاحبتها.

سرق سيارة من المكلس فأوقف وأعيدت السيارة الى صاحبتها.

Posted by on January 13, 2017 0 Comment

صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبــة العلاقـات العامـة البلاغ التالي: الساعة صفر من منتصف ليل تاريخ اليوم 13/01/2017، وأثناء وجود إحدى السيدات داخل مطعم في محلة المكلس، شاهدت شخصاً مجهولاً يقوم بسرقة سيارتها نوع تويوتا، فلحقت به برفقة صديقها بعد أن اتصلت بسرية درك الجديدة وخط النجدة أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

سرق سيارة من المكلس فأوقف وأعيدت السيارة الى صاحبتها.

Posted by on January 13, 2017 0 Comment

صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبــة العلاقـات العامـة البلاغ التالي: الساعة صفر من منتصف ليل تاريخ اليوم 13/01/2017، وأثناء وجود إحدى السيدات داخل مطعم في محلة المكلس، شاهدت شخصاً مجهولاً يقوم بسرقة سيارتها نوع تويوتا، فلحقت به برفقة صديقها بعد أن اتصلت بسرية درك الجديدة وخط النجدة أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com