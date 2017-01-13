سرق سيارة من المكلس فأوقف وأعيدت السيارة الى صاحبتها.

صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبــة العلاقـات العامـة البلاغ التالي: الساعة صفر من منتصف ليل تاريخ اليوم 13/01/2017، وأثناء وجود إحدى السيدات داخل مطعم في محلة المكلس، شاهدت شخصاً مجهولاً يقوم بسرقة سيارتها نوع تويوتا، فلحقت به برفقة صديقها بعد أن اتصلت بسرية درك الجديدة وخط النجدة أقراء المزيد من المصدر