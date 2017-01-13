أصيبت صديقة “ماليا” ابنة الرئيس الأمريكي باراك اوباما بجروحٍ في وجهها بعد أن هاجمهاكلب اوباما المدلل “ساني”، حينما كانت في زيارة إلى البيت الأبيض. وذكرت صيحفة “TMZ” أن الجرح الذي أحدثه كلب البيت الأبيض المدلل، قد يترك بعض الأثار في وجه الضيفة البالغة من العمر 18 عاما، حتى بعد التماثل أقراء المزيد من المصدر
Home » غرائب » «شاهد» قبل أيام قليلة من مغادرة البيت الأبيض .. هذا ما فعله كلب “أوباما” مع صديقة ابنته!
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