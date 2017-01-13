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عاجل: سماع دوي انفجارات بمدينة مارسيليا الفرنسية 

Posted by on January 13, 2017 0 Comment

سماع دوي انفجارات بمدينة مارسيليا الفرنسية أكد شهود عيان عبر حساباتهم على موقع تويتر سماع دوي انفجارات متعددة بمدينة مارسيليا الفرنسية، ولكن لا توجد تأكيدات رسمية حتى الآن لوقوع انفجار. وقالت شبكة روسيا اليوم الإخبارية، في نسختها الإنجليزية، أن حسابات متعددة لمواطنين فرنسيين على تويتر وصفوا انتشار إحساس الذعر أقراء المزيد من المصدر

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