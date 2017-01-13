آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » عاجل: مقتل زعيم تنظيم القاعدة في اليمن عبد الغني الرصاص بغارة جوية

عاجل: مقتل زعيم تنظيم القاعدة في اليمن عبد الغني الرصاص بغارة جوية

Posted by on January 13, 2017 0 Comment

عاجل من واشنطن.. الجيش الأميركي: مقتل زعيم تنظيم القاعدة في اليمن عبد الغني الرصاص بغارة جوية أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com